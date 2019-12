Madero amplia mix gastronômico do Shopping União de Osasco

A inauguração do restaurante Madero Steak House, no último dia 2, ampliou o mix gastronômico do Shopping União de Osasco. A marca é referência no setor casual dining.

O cardápio reúne receitas do chef Junior Durski, com pratos que vão do requinte do filé argentino ao sabor da costelinha, além das deliciosas entradas, do palmito assado servido com manteiga ou azeite de oliva e flor de sal e os cheeseburgers preparados na hora.

Para acompanhar os pratos principais, o Madero Steak House se destaca pelas bebidas diferenciadas e exclusivas, como o chopp na caneca congelada, os Chás Gelados, Sodas e as Lemonades Madero.

Além disso, são destaque a famosa maionese, receita da avó de Durski, e opções mais saudáveis, como a Salada Caesar, os Burgers Vegetarianos e Veganos e os Sandwiches FIT, servidos no pão crocante integral e preparados com creme de palmito e queijo tipo cheddar low sódio. Há ainda o brigadeiro e o brownie como destaques.

O Grupo Madero tem um cuidado especial com seus produtos. Os pães são quentinhos e crocantes e o hambúrguer possui 85% de carne e apenas 15% de gordura, sem nenhum tipo de conservante. Todos os itens são produzidos de forma artesanal na Cozinha Central, localizada em Ponta Grossa, no Estado do Paraná.

O restaurante Madero Steak House está localizado na entrada Voegeli.

Serviço:

Madero Steak House – Shopping União de Osasco

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h45 às 23h, e aos domingos, das 11h45 às 22h.

