Após dia de greve de professores, aulas voltam nesta sexta, 27, em Osasco

Esta quinta-feira, 26, foi marcada por um protesto de centenas de professores municipais pela manhã em frente à Prefeitura de Osasco e uma greve realizada por boa parte dos docentes. As negociações entre a categoria e a administração municipal avançaram e as aulas devem voltar nesta sexta-feira, 27, de acordo com a administração municipal.

Os docentes do município reivindicam a aprovação de plano de carreira, reajuste salarial para professores de desenvolvimento infantil (PDIs) e o pagamento de um bônus proveniente de resíduos do Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da Educação), entre outras pautas.

A paralisação teve a adesão de cerca de 60% dos docentes do município, de acordo com a Prefeitura, que abriu o diálogo com a categoria sobre as pautas apresentadas. Ainda de acordo com a administração municipal, as aulas devem acontecer normalmente a partir desta sexta-feira, 27.

A Prefeitura também afirma que o pagamento do bônus proveniente de resíduos do Fundeb será feito nesta sexta-feira, 27, e que o plano de carreira da categoria deve ser enviado à Câmara Municipal em até 120 dias.

A Prefeitura de Osasco divulgou a seguinte nota sobre a manifestação e as reivindicações dos professores e a greve realizada nesta quinta:

“A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, informa que:



– O prefeito Rogério Lins reuniu-se, desde cedo, com representantes do Sindicato dos Servidores de Osasco e Cotia (Sintrasp) e Associação dos Professores de Osasco e Região (APOS) para definir as demandas apresentadas em ocasiões anteriores. Ficou definido que:



. O pagamento do bônus proveniente de resíduos do Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da Educação) será feito nesta sexta-feira, 27/4.



. O dia de hoje será abonado a todos os professores que paralisaram suas atividades. A paralisação teve adesão de 60% dos profissionais.



. O plano de carreira será enviado à Câmara Municipal de Osasco em até 120 dias.



. Neste momento, o Plano de Carreira está em fase de elaboração pelo Departamento de Recursos Humanos da prefeitura. Após finalizado será encaminhado ao Setor Jurídico para análise e, na sequência, segue para a Secretaria de Finanças avaliar os custos dos reajustes. Após concluir essas três etapas segue para aprovação do Legislativo.



. Com relação ao piso nacional será feita uma nova reunião com os sindicatos, agendada para a última semana de maio, para discutir os reajustes. A reposição do piso será retroativa a janeiro/2018.



. Também será feita uma reunião com os professores readaptados para discutir melhorias nas condições de trabalho.



. As aulas voltam ao normal nesta sexta-feira (27) em todas as unidades da rede municipal de ensino”.