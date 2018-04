Empresa contrata 50 jovens para trabalhar no aeroporto de Congonhas

As 50 vagas abertas para jovens no aeroporto de Congonhas são para o cargo de serviços gerais. Podem participar da seleção pessoas que tenham a partir de 18 anos, ensino médio completo ou cursando, que estejam em busca do primeiro emprego e que residam nas proximidades do aeroporto de Congonhas.

As cartas de encaminhamento devem ser retiradas no PAT CIC Feitiço da Vila, que fica na Estrada de Itapecerica, 8.887 – Valo Velho até esta sexta-feira, 27, das 8h às 17h. É preciso levar CPF, RG e Carteira de Trabalho.

A seleção acontecerá no dia 2 de Maio, às 11h – A quantidade de vagas é limitada a 50, por isso é importante retirar o quanto antes a carta de encaminhamento no PAT CIC Feitiço da Vila.

Os pré-candidatos já sairão da seleção sabendo se foram aprovados ou não ao cargo de serviços gerais, e, se aprovados, receberão a lista de documentos a serem entregues posteriormente.

Além de conquistarem um emprego com jornada de trabalho de 4 horas por dia num dos maiores aeroportos do Estado, irão trabalhar apenas as segundas, terças e quartas-feiras, com salário mensal de R$ 600, vale alimentação de R$ 120, vale transporte e as quintas e sextas-feiras farão um curso de qualificação profissional ministrado pela empresa Include Quality.

O secretário Estadual do Emprego e Relações do Trabalho Cícero Firmino, chama a atenção dos jovens que estão em busca da primeira oportunidade de emprego. “É uma grande chance para quem deseja entrar no mercado de trabalho, principalmente porque quem for selecionado será encaminhado para contratação imediata”, afirma.

EMPREGA SÃO PAULO

Para ter acesso a outras oportunidades de emprego, basta acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br, criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um dos 250 Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.

É importante que o usuário mantenha seus dados de cadastro atualizados para não perder nenhuma oportunidade.

SERVIÇO:

Seleção para 50 vagas no aeroporto de Congonhas a jovens que buscam o primeiro emprego

Retirar carta de encaminhamento: até sexta-feira (27), das 8h às 17h, no PAT CIC Feitiço da Vila, situado na Estrada de Itapecerica, 8.887 – Valo Velho.

Documentos necessários: CPF, RG e Carteira de Trabalho