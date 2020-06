Após ilha artificial, tamanho da porta da mansão de Rodrigo Faro em Alphaville impressiona internet

Desde que postou uma foto, na segunda-feira (8), vestido de “Farossauro” ao lado das filhas, o apresentador Rodrigo Faro deu o que falar na internet. O motivo dos comentários é o tamanho da porta de sua mansão, em Alphaville, Barueri.

A porta gigantesca deixou os seguidores do apresentador chocados e logo dispararam os comentários e até memes. “Só consigo ver o tamanho da porta”, comentou um seguidor. “Essa porta compra um onix”, comparou outro.

“Essa porta é a entrada para Nárnia?”, brincou um seguidor de Faro. “A porta é maior do que a do templo de Salomão”, disse uma seguidora. “Com uma porta dessas eles nunca passaram por aquele aperto de passar o freezer”, escreveu outro.

“Meu pai comparando a porta da casa do Rodrigo Faro com o templo de Salomão (risos). Ah, esses universal”, escreveu um internauta.”1738392 dia da quarentena// eu e meu amigo discutindo como colocaram a porta gigante na casa do Rodrigo Faro”, brincou uma mulher.

A mansão luxuosa de Rodrigo Faro já rendeu muitos comentários nessa quarentena. Os atrativos do imóvel impressionou fãs e seguidores do apresentador.

Faro tem uma piscina que é uma espécie de “ilha”, sala gigante, playground, academia, elevador, espaço para videogame e outros atrativos para curtir durante a quarentena.

A mansão avaliada em até R$ 15 milhões já foi mostrada pelo apresentador em programas como o “Domingo Show”, da Record TV.