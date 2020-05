“Ilha”, piscina aquecida, academia… Mansão em Alphaville de Rodrigo Faro tem atrativos de sobra para curtir na quarentena

Uma grande piscina que é uma espécie de “ilha”, sala gigantesca, playground, academia, piscina aquecida, sauna, sala de massagem, elevador, espaço para videogame… O que pode parecer o anúncio de um clube ou um hotel é a descrição de atrativos da mansão de Rodrigo Faro em Alphaville, Barueri O apresentador não pode reclamar de falta de alternativas para curtir em casa na quarentena.

Faro já mostrou detalhes de sua casa gigantesca, com quatro andares e valor estimado em até R$ 15 milhões, em programas como o “Domingo Show”, da Record TV, e em visita do influenciador e humorista Carlinhos Maia, que ficou encantado com a mansão.

“Agora, chegou o momento da vida em que eu vou cuidar do meu conforto, do conforto da minha família”, relatou o apresentador em visita de Geraldo Luís no “Domingo Show”.

A Carlinhos Maia, Faro declarou que a mansão é uma grande conquista e que, nela, se lembra de sua trajetória de luta pelo sucesso: “Lembro das noites em claro, de eu tendo que ajudar minha mãe, dos dias que eu queria brincar com meus amigos e não pude, porque tinha que ajudar em casa”.

Veja mais detalhes da mansão de Rodrigo Faro em Alphaville abaixo: