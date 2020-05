“A vida não pode parar”: nova propaganda do Enem em plena pandemia revolta estudantes

A nova propaganda do Ministério da Educação sobre o calendário de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) revoltou estudantes e internautas em todo o país (assista ao vídeo abaixo). O tema lidera os assuntos mais comentados no Twitter, nesta segunda-feira (4).

O vídeo, de menos de um minuto, supõe que a geração de novos profissionais seria “perdida” caso o exame fosse suspenso ou adiado em decorrência da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores… Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta, se reinventar, superar”, diz um jovem na propaganda.

Publicidade

Como as aulas estão suspensas, a propaganda convoca os interessados em realizar o exame para estudar “de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, na internet”.

O calendário do exame foi mantido e os estudantes interessados terão do dia 11 a 22 de maio para se inscreverem no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Nas redes sociais, estudantes criticam a mensagem e questionam a decisão de manter o calendário do Enem em meio à pandemia que já matou mais de 7 mil pessoas no país.

“Um crime o governo lançar uma propaganda dessa quando o país enfrenta a situação que enfrenta. São tantas as coisas a problematizar e citar como absurdo nesse anúncio da prova do Enem, que nem sei por onde começar. Só faltou terminar com “vocês que lutem”, escreveu uma mulher.

um crime o governo lançar uma propaganda dessa quando o país enfrenta a situação que enfrenta. são tantas as coisas a problematizar e citar como absurdo nesse anúncio da prova do enem que nem sei por onde começar. faltou só terminar com “vocês que lutem” pic.twitter.com/0gHoIibDw8 — luciana maria (@lucianamariou) May 4, 2020

“Pandemia ok, sem aulas ok, desespero e pressão psicológica ok? Brota no Enem pro desespero da educação”, ironizou um internauta. “A propagando do Enem foi basicamente isso: ‘E daí? Quer que eu faça o quê?’”, comentou um jovem.

pandemia ok , sem aulas ok , desespero e pressão psicologica ok ? brota no ENEM pro desespero da educação pic.twitter.com/BHhWc1yBuG — Marc // BLOCK DE SEGUIR TEMPORARIO (@evermanic) May 4, 2020

Outra crítica feita pelos internautas é a respeito da falta de recursos para estudar em casa, visto que existem alunos da escola pública que não têm acesso à internet. “A grande maioria dos estudantes brasileiros que realizam a prova do Enem não possuem recursos necessários para um bom aprendizado fora do ambiente escolar”, escreveu outro internauta.

A propaganda do Enem desse ano foi nauseante, queria ver a elite estudar se estivesse pensando se vai ter o q comer no outro dia… pic.twitter.com/t20suLSkJs — vim reclamar (@lycristye) May 4, 2020

“Esse governo nunca foi p todo mundo, por que seria diferente agora”, questiona uma jovem. “A propaganda do Enem desse ano foi nauseante, queria ver a elite estudar se estivesse pensando se vai ter o que comer no outro dia”, escreveu outro internauta.

A propagando do Enem foi basicamente isso: pic.twitter.com/6iP01kXrv8 — GOMES, L. C. S. (@plataoguy) May 4, 2020

Que chacota essa propaganda do ENEM. Inep deveria ser o primeiro a saber que o Brasil não tem estrutura pra ensino à distância. A internet não tá na casa de todo mundo, pelo amor de Deus. Quantos estudantes dependem só dessa chance, parabéns aos idiotas irresponsáveis. — Marina Luana (@MarinaLuana5) May 4, 2020