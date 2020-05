GCM coloca fim em jogo de futebol com 200 pessoas em Carapicuíba

Neste fim de semana, a Guarda Civil Municipal interrompeu um campeonato de futebol, que reuniu aproximadamente 200 pessoas, em plena pandemia do novo coronavírus (covid-19), na Cohab 5, em Carapicuíba.

A aglomeração envolvendo o jogo de futebol ignorava brutalmente a recomendação do Ministério da Saúde sobre manter o distanciamento social, como uma das formas mais efetivas de combate à disseminação do vírus.

“Nós, o governo do estado e a Organização Mundial da Saúde, estamos pedindo todos os dias para as pessoas ficarem em casa, mas infelizmente, muitos não estão entendendo a gravidade do problema”, disse a Prefeitura de Carapicuíba ao relatar o ocorrido nas redes sociais.

Os guardas apreenderam ainda um veículo que estava com som alto, perturbando o sossego dos vizinhos, na rua Redenção da Serra, também em Carapicuíba.

Para denunciar perturbação de sossego ou aglomeração de pessoas durante a quarentena, basta entrar em contato com a GCM no telefone (11) 4183-5229 ou 190, da Polícia Militar.

