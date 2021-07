Após morte de motociclista, GCM faz operação contra venda e uso de cerol em Osasco

Dias após a morte de um jovem motociclista, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco iniciou uma operação contra a venda e o uso de cerol ou linha cortante no município.

Nos últimos dias, foram apreendidos diversos carretéis de linha cortante e materiais utilizados na fabricação de cerol, em diversos bairros da cidade.De acordo com a GCM, as operações terão continuidade, e quem for encontrado comercializando, vendendo ou expondo a venda o famigerado cerol será responsabilizado penalmente.

Higor Gabriel morreu, aos 21 anos, em um acidente com linha cortante na moto em que estava, no dia 20 de junho, no Jaguaribe. Após a morte do jovem, foram realizados pedidos por mais fiscalização contra o uso de cerol no município por vereadores, na Câmara Municipal, e em protesto que reuniu centenas de motociclistas no dia 27.

