Centenas de motociclistas homenageiam jovem morto por linha com cerol em Osasco

Centenas de motociclistas percorreram ruas de Osasco, neste domingo (27), em homenagem ao jovem Higor Gabriel, que morreu aos 21 anos, vítima de uma linha com cerol. O grupo saiu do Bela Vista e se concentrou em frente à Prefeitura.

Com cartazes e balões brancos, os participantes pediam por leis mais rígidas para quem ainda utiliza linha chilena e com cerol. Muito comovidos, familiares e amigos de Higor Gabriel também marcaram presença no ato. “Cerol mata. Isso não é brincadeira. Conscientização, fiscalização e punição”, dizia um dos cartazes.

“Osasco parou por você, primo Higor Gabriel. Sinta todo o nosso amor e carinho”, disse uma prima do rapaz nas rede sociais. “Um conforto para o coração dos pais sentir como o filho deles foi muito querido. Força para toda a família”, escreveu um internauta.

A morte do jovem motociclista, no dia 20 de junho, na Avenida Flora, Jaguaribe, gerou debate e indignação na Câmara de Osasco. Vereadores pediram fiscalização mais rígida sobre o cumprimento de lei que proíbe o uso de linha cortante. “Um jovem com 21 anos, usando capacete, perder a vida dessa maneira deixa a família e os amigos desolados. Precisamos reforçar a fiscalização e promover mais campanhas de conscientização para que as pessoas compreendam que as pessoas correm riscos”, disse Josias da Juco (PSD).

