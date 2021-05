Após perseguição, PM prende quadrilha que fazia arrastões em Carapicuíba

A Polícia Militar prendeu quatro suspeitos de integrar uma quadrilha que praticava arrastões em Carapicuíba. Com os criminosos foram encontrados diversos celulares roubados e uma arma de brinquedo.

publicidade

Vítimas da quadrilha conseguiram anotar características do veículo usado nos assaltos e acionaram a polícia. O grupo, sendo três homens e uma mulher, estava no carro quando se depararam com a viatura da PM e decidiram empreender fuga em uma das principais avenidas da cidade.

Após alguns quilômetros de perseguição, os policiais conseguiram cercar o carro com os indivíduos, que foram presos em flagrante. Eles foram encaminhados para o 1º DP de Carapicuíba e já foram reconhecidos por ao menos oito vítimas.

publicidade

MINUTOS DE PÂNICO// Bandidos roubam loja de eletrônicos e fazem funcionárias reféns em Barueri