Bandidos roubam loja de eletrônicos e fazem funcionárias reféns em Barueri

Duas funcionárias de uma loja de produtos eletrônicos ficaram reféns de uma dupla de criminosos em Barueri, na manhã desta terça-feira (11). Os bandidos, um de 24 anos e outro de 25, encheram duas mochilas com celulares novos, mas foram surpreendidos pela Polícia Militar no momento em que saíam do estabelecimento.

As câmeras de segurança do comércio registraram o momento em que um dos bandidos obriga uma das funcionárias a abrir o cofre da loja. Muito aflita, a vítima não consegue acertar a senha e continua tentando, sob as ordens do bandido, que trocava mensagens pelo celular durante toda a ação.

Quando ela consegue abrir o cofre, um segundo criminoso aparece. Ele chega com uma mochila de entrega e começa a pegar as caixas de celulares e outros itens que estavam guardados no cofre. O criminoso usa uma luva para não deixar suas impressões digitais no cofre. Quando percebe que a mochila está cheia, começa a encher uma mochila menor, os bolsos da calça e até o casaco.

Enquanto os criminosos faziam a limpa no cofre da loja, a Polícia Militar foi acionada. Do lado de fora, três policiais renderam os bandidos. Nas imagens, um deles aparece rendido no chão com a mochila de entrega nas costas. Eles foram presos em flagrante. As duas funcionárias, que haviam sido trancadas no cômodo dos fundos da loja, foram libertadas.

Com os bandidos, os policiais encontraram um simulacro de pistola utilizado no assalto. Foram recuperados 35 celulares de várias marcas, 16 fones de ouvido, três tablets, aparelhos com recursos de Smart TV, películas e cabos. Todos os produtos recuperados foram devolvidos à loja.