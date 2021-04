Após Ratinho pedir “pé na bunda” e atraso, Dudu Camargo está com os dias contados no SBT

A situação do apresentador Dudu Camargo no SBT está cada vez mais insustentável e aumentam os boatos de que ele estaria com os dias contados na emissora de Osasco.

Nesta quarta-feira (14), ele se atrasou e não chegou a tempo de apresentar o “Primeiro Impacto”. Dudu Camargo chegou ao SBT por por volta das 5h, mas ele já deveria estar no ar desde às 4h no comando o “Primeiro Impacto”.

Nos bastidores, a informação é de que são comuns os atrasos do apresentador. A recomendação é que ele chegue na emissora de Osasco às 3h para se maquiar e se inteirar dos assuntos do telejornal. No entanto, o costume é chegar em cima da hora e entrar no ar às pressas.

Nesta quarta, após chegar atrasado na emissora de Osasco, Dudu Camargo pediu para comandar a segunda metade de seu horário do “Primeiro Impacto”, mas foi impedido pela direção de jornalismo. Nesta quinta-feira, ele chegou no horário e apresentou o telejornal, mas o clima tenso com ele continua.

Dudu Camargo acaba de voltar de férias, nas quais gerou polêmica ao alfinetar os índices de audiência do telejornal sem ele no comando e minimizar a possibilidade de ser demitido, durante entrevista à “Jovem Pan”. “Temos várias emissoras em que o Dudu se encaixaria em diversos projetos”, disse.

A postura do jovem apresentador revoltou o veterano Ratinho, que não teve papas na língua ao defender “um pé na bunda” de Dudu Camargo. “Vai ficar muito chato isso [o clima nos bastidores]. O cara vai falar uma besteira dessa… Se eu fosse o Silvio [Santos], eu metia um pé na bunda”, disparou, na rádio Massa FM, do Paraná. “Ele esqueceu que só o Silvio que gosta dele”.

Não é a primeira vez que Dudu Camargo gera complicações no SBT. No ano passado, a sede da emissora, em Osasco, recebeu a constrangedora visita de policiais civis que foram levar uma intimação ao apresentador nas investigações sobre o desaparecimento temporário de um casal de fãs dele, menores de idade.

Segundo o portal “Notícias da TV”, o SBT não tem costume de quebrar contratos, mas a direção da empresa já estaria decidido que o de Dudu Camargo, que se encerra em outubro, não será renovado. O único que pode mudar a decisão e bater o pé para manter o jovem apresentador na casa é o próprio patrão, Silvio Santos. E como disse Ratinho: “só o Silvio gosta dele”…