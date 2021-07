Após ser expulso por comer demais, homem volta a rodízio e come mais ainda: 35 pratos

O homem que foi expulso de um rodízio de massas por comer demais voltou ao restaurante e disse que foi liberado para comer o quanto quisesse. Nesta quinta-feira (15), ele fez um novo vídeo para contar que conseguiu saborear 35 pratos (assista abaixo).

“Olha o resultado de me deixar comer à vontade. Esse é o resultado. Foram 23 pratos”, disse o pintor João Carlos Apolonio, apontando para a pilha com pouco mais de 23 pratos vazios. Na verdade, foram 35.

Na primeira vez em que esteve no estabelecimento, ele assustou o garçom por ter comido 15 pratos. Ao pedir mais oito pratos, João foi recebido pelo gerente que o convidou para se retirar do restaurante.

“Os caras falaram que devolvem meu dinheiro para eu me retirar do estabelecimento”, disse o pintor, que revelou ter comido oito pães antes de ir ao restaurante e que, por esse motivo, “não estava com tanta fome”.

Nas redes sociais, a história continua rendendo piadas e dividindo opiniões. “Rapaz… O coitado foi expulso sem comer a sobremesa???”, questionou um internauta. “Me sinto vingada por todas as vezes que fui no rodízio e comi pouquinho”, disse outro. “Ele queria levar o restaurante à falência”, comentou outro.

“O restaurante tentando ganhar um dinheirinho e esse morto de fome vai lá fazer essa palhaçada”, disparou um internauta. “Sinal de que a comida é boa. Deveriam contratar esse homem como garoto propaganda”, sugeriu uma mulher. “Ela dá prejuízo. Nunca iria chamá-lo para comer fora”, brincou outro.