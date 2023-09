Após uma década e memes, história da “grávida de Taubaté” pode virar filme, diz site

Baseado em ‘memes’ reais? O caso da “Grávida de Taubaté”, que inventou uma gravidez de quadrigêmeos e ganhou repercussão nacional há uma década, vai virar filme. A informação é do portal “Metrópoles”, que conversou com Frank Diaraki, suposto roteirista do longa.

De acordo com o cineasta, o longa intitulado “Grávida de 4” está em pré-produção e promete conter um misto de comédia, surrealismo e terror. “Grávida de Taubaté virou praticamente uma figura do folclore brasileiro! Mas eu senti que tinha muita coisa que tava além da superfície e que valia a pena ser mostrada”, revelou Frank ao “Metrópoles”.

O roteirista classificou ainda a história da Grávida de Taubaté como “O Parasita brasileiro”, referindo-se ao premiado filme dirigido por Bong Joon Ho, de 2019, e afirmou que a produção conta com teorias pessoais. “Não dá pra dizer que é baseado em fatos reais, porque é fruto de uma grande mentira, mas posso definir como a minha visão criativa da história, aliada às minhas teorias”, declarou.

Segundo o portal, apesar de ter algumas propostas, “Grávida de 4” ainda não tem uma produtora definida.

O campeão dos memes

E quem não lembra da história que repercutiu em rede nacional em 2012? Maria Verônica Vieira chamou a atenção ao dizer que estava grávida de quadrigêmeos e exibir uma barriga enorme. Na época, procurada pela Record TV, a “grávida de Taubaté” relatou dificuldades financeiras, recebeu inúmeras doações, e foi presenteada com um quarto completo, com quatro berços, roupas, fraldas, entre outros itens para os quatro bebês.

Intrigada com as atitudes de Maria Verônica, que nunca deixou as pessoas encostarem em sua barriga gigantesca, Chris Flores e a equipe da Record TV decidiram investigar a história, encontraram o médico da suposta gestante de quadrigêmeos e descobriram que ela não estava grávida. Maria Verônica apresentou o ultrassom de outra gestante.

Além de ter que devolver todas as doações que recebeu, a “grávida de Taubaté” e o marido chegaram a ser processados pelo Ministério Público e pela dona da ultrassom utilizada por ela para divulgar a farsa.

A história “bizarra” também não foi perdoada pelos internautas, que não economizaram na criatividade para produzir memes sobre o caso. Tanto que até hoje a expressão “grávida de Taubaté” é muito usada pelos brasileiros como sinônimo de mentiroso.