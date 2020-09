Após vitória na estreia, Vôlei Osasco enfrenta Pinheiros neste sábado

Neste sábado (26), o Osasco São Cristóvão Saúde vai encarar o Pinheiros a partir das 19h, no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo. O time vem de vitória em casa, na estreia contra o São Caetano, em que venceu por 3 a 0.

publicidade

“Enfrentar o Pinheiros nunca é tranquilo, mas confio na minha equipe. Nessa temporada temos essa mistura entre jovens talentosas e nomes consagrados e vamos trabalhar para jogar um grande voleibol”, destaca o treinador Luizomar.

Sem público no ginásio em razão da pandemia de covid-19, os torcedores podem acompanhar a partida do Osasco contra o Pinheiros pela TV NSports ou pelo Twitter do Osasco Voleibol Clube.

publicidade

“Fizemos uma ótima estreia e confesso que senti um frio na barriga, como se fosse o primeiro jogo da minha carreira. Também, foram seis meses sem entrar em quadra para uma partida oficial”, explica a oposta Tandara, que foi poupada na primeira rodada, assim como Roberta e Jaque.

Na quarta-feira (23), diante do jovem time de São Caetano, Luizomar optou por colocar as recém chegadas para jogar. Uma oportunidade para quebrar a ansiedade da estreia e começar a entrosar as novas atletas, que não decepcionaram.

publicidade

“Queremos manter a mesma pegada contra o Pinheiros e conquistar a segunda vitória. Para isso, precisamos sacar e bloquear bem, para aproveitar os contra-ataques”, continuou Tandara.

Barueri vai disputar contra São Caetano

O São Paulo/Barueri também teve um bom desempenho na estreia contra o Valinhos. Neste sábado, o time retorna à quadra para disputar contra o São Caetano, que vem de um resultado negativo. A partida começará às 18h, no ginásio José Corrêa, sem a presença de público.

Na estreia, o São Paulo bateu o Valinhos por 3 a 0. Um dos grandes reforços do elenco comandado por José Roberto Guimarães é a líbero Dani Terra. “Fiquei satisfeita com a atuação, levando em conta todo o contexto. Foi o primeiro jogo depois de uma interrupção de seis meses no calendário, partida de estreia, com novas condutas, mas ainda temos muita coisa para trabalhar e evoluir”, afirmou.

Confira a tabela do Campeonato Paulista

FASE DE CLASSIFICAÇÃO

23/09 – Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 0 São Caetano

23/09 – São Paulo F.C./Barueri 3 x 0 Renata Country Club Valinhos

26/09 18H – São Paulo F.C./Barueri x São Caetano

26/09 – 19h – Pinheiros x Osasco São Cristóvão Saúde – São Paulo (TV Nsports)

29/07 – 21h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Sesi Bauru – Osasco (Sportv)

30/09 19H30 – São Paulo F.C./Barueri x Esporte Clube Pinheiros

02/10 19H – Sesi Vôlei Bauru x São Paulo F.C./Barueri (com SporTV)

02/10 – 19h – Osasco São Cristóvão Saúde x Renata Country Club Valinhos – Osasco (TV NSports)

06/10 19H – São Paulo F.C./Barueri x Osasco AUD/São Cristóvão Saúde (com SporTV)

06/10 – 19h – São Paulo/Barueri x Osasco São Cristóvão Saúde – Barueri (Sportv)

…

Leia também: