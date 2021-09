Namoro? Aproximação de Luiz Bacci e Deolane, viúva de MC Kevin, gera burburinho

A proximidade do apresentador Luiz Bacci, do “Cidade Alerta”, com a advogada Deolane Bezerra, viúva do funkeiro MC Kevin, tem gerado comentários de que os dois estariam iniciando um romance.

Eles estão cada vez mais próximos desde a morte de MC Kevin, em maio, e têm se reunido em diversas ocasiões e compartilhado fotos e vídeos juntos nas redes sociais. Recentemente, a viúva do funkeiro esteve com amigas no apartamento do apresentador.

Muitos seguidores torcem para que Bacci e Deolane fiquem juntos. “Me desculpem, mas eu tô shipando!!!”, comentou uma seguidora em foto dos dois juntos postada nas redes sociais. “Vai dar namoro, hein…”, postou outro. “Tá rolando um clima”, foi outro comentário. E você, “shippa” esse casal?

