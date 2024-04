Arena de Eventos de Santana de Parnaíba sedia o “Abba Experience Show” neste domingo (21)

A Arena de Eventos de Santana de Parnaíba traz neste domigo (21), a partir das 19h, o “Abba Experience Show”, espetáculo que promete ser uma explosão de nostalgia e emoção para todos os fãs do icônico quarteto sueco. Com uma mega produção de 30 integrantes no palco, incluindo cantores, banda, orquestra e um belíssimo ballet, o espetáculo revive os maiores sucessos do Abba através de performances afiadas e totalmente ao vivo.

publicidade

Sob a produção geral de Flávia Mengar e Leonardo Isaac, e a batuta do maestro Eduardo Pereira, o “Abba Experience Show” já percorreu mais de 70 cidades brasileiras, impactando um público de mais de 100.000 pessoas.

Agora, é a vez de Santana de Parnaíba receber essa celebração ao legado atemporal do Abba, autor de sucessos como “Dancing Queen”, “Mamma Mia”, “Super Trouper”, entre outros.

publicidade

Os ingressos estão à venda no site Ingresso Digital. A Arena de Eventos fica na Av. Esperança, 450 – Campo da Vila.