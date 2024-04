Fatec Carapicuíba abre 277 vagas em seis cursos de ensino superior; confira

As inscrições para o vestibular do 2º semestre de 2024 da Faculdade de Tecnologia (Fatec) estão abertas; e em Carapicuíba, são oferecidas 277 vagas em seis cursos gratuitos de ensino superior.

publicidade

Os cursos disponíveis na Fatec Carapicuíba são:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Design de Mídias Digitais

Gestão Empresarial

Jogos Digitais

Logística

Secretariado

Na região, foram abertas mais de 1,2 mil oportunidades nas Fatecs de Osasco, Barueri, Cotia e Santana de Parnaíba.

publicidade

As inscrições devem ser feitas no site Vestibular Fatec, com taxa de R$ 90, até o dia 7 de junho.