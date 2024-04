Vestibular da Fatec abre inscrições nesta terça (16), com milhares de vagas em Osasco e região

Começa nesta terça-feira (16) o período de inscrições no vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec) para o segundo semestre deste ano. Na região, serão abertas 1.205 vagas nas unidades de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Cotia e Santana de Parnaíba.

Entre os diversos cursos gratuitos oferecidos na região estão: gestão financeira, sistemas biomédicos, manutenção industrial, comércio exterior, eventos, gestão de recursos humanos, ciência de dados e gestão empresarial.

No Curso Superior de Tecnologia algumas disciplinas podem ser ministradas à distância, no formato online e síncrono de acordo com o previsto no Projeto Pedagógico do curso.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente no site Vestibular Fatec, e em seguida pagar a taxa de R$ 90. Neste mesmo site, é possível encontrar mais informações.

Além da Fatec, as Escolas Técnicas Estaduais estão com inscrições abertas em diversos cursos gratuitos na região, nas cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi e Santana de Parnaíba.

Confira abaixo lista de cursos da Fatec oferecidos na região de Osasco:

Fatec Osasco

Rua Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remédios

Telefone: (11) 3603-9910

Cursos oferecidos

Automação Industrial (Manhã 28 vagas / Noite 35 vagas)

(Manhã 28 vagas / Noite 35 vagas) Desenvolvimento de Software Multiplataforma (Noite – 35 vagas)

Gestão Empresarial (EaD – 40 vagas)

(EaD – 40 vagas) Gestão Financeira (Tarde – 24 vagas / Noite – 35 vagas)

(Tarde – 24 vagas / Noite – 35 vagas) Manutenção Industrial (Manhã – 24 vagas/ Noite – 28 vagas)

(Manhã – 24 vagas/ Noite – 28 vagas) Redes de Computadores (Tarde – 24 vagas/ Noite – 28 vagas)

(Tarde – 24 vagas/ Noite – 28 vagas) Sistemas Biomédicos (Manhã – 28 vagas)

Fatec Barueri

Av. Carlos Capriotti, 123 – Novo Centro Comercial

Telefone: (11) 4198-3121

Cursos oferecidos

Comércio Exterior (Tarde – 24 vagas/ Noite – 35 vagas)

(Tarde – 24 vagas/ Noite – 35 vagas) Design de Mídias Digitais (Noite – 35 vagas)

(Noite – 35 vagas) Eventos (Manhã – 24 vagas)

(Manhã – 24 vagas) Gestão da Tecnologia da Informação (Manhã – 35 vagas)

(Manhã – 35 vagas) Gestão de Comércio Eletrônico (Noite – 28 vagas)

(Noite – 28 vagas) Gestão de Negócios e Pessoas (Manhã – 24 vagas)

(Manhã – 24 vagas) Gestão de Recursos Humanos (Noite – 35 vagas)

(Noite – 35 vagas) Gestão Empresarial (EaD – 40 vagas)

(EaD – 40 vagas) Transporte Terrestre (Noite – 24 vagas)

Fatec Carapicuíba

Avenida Francisco Pignatari, 650 – Vila Gustavo Correia

Telefone: (11) 4184-8404 / (11) 4184-8408 ramais 719, 720

Cursos oferecidos

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Manhã – 35 vagas /Noite – 35 vagas)

(Manhã – 35 vagas /Noite – 35 vagas) Design de Mídias Digitais (Manhã – 28 vagas)

(Manhã – 28 vagas) Gestão Empresarial (EaD – 40 vagas)

(EaD – 40 vagas) Jogos Digitais (Manhã – 24 vagas/ Noite – 28 vagas)

(Manhã – 24 vagas/ Noite – 28 vagas) Logística (Manhã – 28 vagas/ Noite – 35 vagas)

(Manhã – 28 vagas/ Noite – 35 vagas) Secretariado (Noite – 24 vagas)

Fatec Cotia

Rua Nelson Raineri,700 – Bairro do Lageado

Telefone: (11) 4616-3284

Cursos oferecidos

Ciência de Dados (Noite – 35 vagas)

(Noite – 35 vagas) Comércio Exterior ( Manhã – 28 vagas)

Manhã – 28 vagas) Desenvolvimento de Software Multiplataforma (Noite – 35 vagas)

(Noite – 35 vagas) Design de Produto com Ênfase em Processos de Produção e Industrialização (Manhã – 24 vagas)

(Manhã – 24 vagas) Gestão da Produção Industrial (Manhã – 24 vagas/ Noite – 28 vagas)

(Manhã – 24 vagas/ Noite – 28 vagas) Gestão Empresarial (Manhã – 28 vagas/ Noite – 35 vagas)

Fatec Santana de Parnaíba

Avenida Tenente Marques, 5136 – Fazendinha

Telefone: (11) 2424-2757

Cursos oferecidos

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Manhã – 35 vagas)

(Manhã – 35 vagas) Ciência de Dados (Noite – 35 vagas)

(Noite – 35 vagas) Gestão Comercial (Noite – 35 vagas)

(Noite – 35 vagas) Segurança da Informação (Noite – 28 vagas)

Fatec Itapevi

Avenida Rubens Caramez, 1000 – Vila Aurora

Curso oferecido

Gestão da Qualidade (Noite – 35 vagas)

