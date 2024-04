Etecs de Osasco têm mais de 240 vagas abertas para cursos presenciais e online

Estão abertas as inscrições para o vestibulinho do 2º semestre de 2024 nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). Nas duas unidades de Osasco, são oferecidas mais de 240 vagas em 11 cursos gratuitos presenciais e à distância.

A Etec Prof. André Bogasian, que fica no bairro Bonfim, oferece as seguintes opções de cursos:

Presenciais: Administração , Logística , Marketing e Recursos Humanos .

, , e . Ensino à distância (EaD): Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Projetos (especialização), Guia de Turismo e Transações Imobiliárias.

Já na Etec Dr. Celso Giglio, localizada na Vila dos Remédios, os cursos presenciais disponíveis são:

Nutrição e Dietética

Química

Na região, há vagas nas Etecs de cidades como Carapicuíba, Barueri, Cotia, Santana de Parnaíba, Jandira e Itapevi.

As inscrições vão até às 15h do dia 9 de maio, no site Vestibulinho Etec, com taxa de R$ 40. O exame está marcado para o dia 9 de junho.