Concurso público abre vagas de analista de procuradoria e biólogo na Prefeitura de Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba abriu as inscrições para o concurso público 09/2024 que visa preencher cinco vagas de analista de procuradoria e uma de biólogo na administração municipal.

publicidade

A remuneração para ambos os cargos é de R$ 3.177 e benefícios como vale-transporte, cesta básica de R$ 355,70 e 40 kg de sacola básica. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Os interessados nas vagas de analista de procuradoria devem ter graduação completa em Direito. Já para biólogo, exige-se bacharelado em Ciências Biológicas e registro no CRBio.

publicidade

As inscrições vão até o dia 3 de maio, no site www.concursosrbo.com.br, com taxa de R$ 29. Confira aqui o edital.