Romaria de Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus começa dia 19

Romaria de Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus começa dia...

A tradicional Romaria de Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus chega à 81ª edição e começa na próxima sexta-feira, dia 19 de abril. O retorno dos peregrinos está previsto para o fim da tarde de domingo (21).

A programação contará com tríduo em preparação da romaria, na Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Caucaia do Alto (Igreja Matriz), nos dias 16, 17 e 18 de abril, às 19h. A Igreja Matriz de Caucaia será o ponto de partida dos fiéis sentido ao Santuário do Bom Jesus de Pirapora.

No domingo, a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano se apresenta em frente ao Terminal de Caucaia, às 20h, encerrando o evento que é Patrimônio Cultural Imaterial de Cotia desde 2014.

A cada nova edição, a romaria arrasta milhares de devotos que seguem a peregrinação a pé, de bicicleta, de ônibus, jipe, moto e até máquinas agrícolas. Neste ano, o tema será “Fraternidade e Amizade Social”.

SERVIÇO

81ª Romaria Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus

Quando: 19, 20 e 21 de abril