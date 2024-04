Governador Tarcísio vistoria obras da Castello Branco em Osasco e Barueri

O governador Tarcísio de Freitas realizou nesta terça-feira (9) vistorias nas obras viárias na Rodovia Castello Branco nos municípios de Osasco e Barueri. No primeiro compromisso, ele inspecionou os trabalhos do novo acesso à avenida Fuad Auada pela Rodovia Castello Branco, em Osasco, um investimento de R$ 230 milhões que visa melhorar a mobilidade urbana na região. Os prefeitos Rogério Lins, de Osasco, e Rubens Furlan, de Barueri, acompanharam as duas visitas técnicas, além dos deputados Gerson Pessoa e Rogério Santos, e do presidente da Câmara, vereador Carmônio Bastos, entre outras autoridades.

Em seguida, Tarcísio acompanhou os serviços de implantação de vias marginais e faixas adicionais na Castello Branco, no perímetro de Barueri. Essas intervenções, com previsão de entrega entre abril e maio para Osasco, e para o primeiro e no primeiro semestre de 2025 em Barueri, fazem parte de um pacote de investimentos que ultrapassa R$ 1,2 bilhão nas duas cidades.

Segundo o governador, as obras viárias em andamento irão gerar mais de 24 mil empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia local. Ele destacou a importância de coordenar os cronogramas com as prefeituras para garantir maior fluidez no trânsito após a entrega dos novos acessos.

Tarcísio também anunciou que o governo estadual realizará dois leilões de concessão rodoviária ainda este ano, incluindo trechos como a chegada na capital paulista, o trecho Raposo Tavares, Três Pontes no Rio Pinheiros e o acesso à Cidade Universitária.

No setor da saúde, o governador informou que o chamamento público para a gestão do novo Hospital Regional de Barueri, com 400 leitos, será lançado nos próximos dias. Já em Osasco, a previsão é de que os 100 leitos do Hospital Regional sejam abertos no segundo semestre deste ano.