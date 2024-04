Mega kartódromo será inaugurado em São Roque neste fim de semana

O kartódromo Arena Dream Car, considerado um dos mais modernos e seguros da América Latina e um dos maiores do Brasil, será inaugurado neste sábado (13), em São Roque, com uma programação especial e aberta ao público.

O coordenador do projeto da Arena Dream Car, Eduardo Gliorio Gozzano, antecipa um dos atrativos. “São 16 opções de traçado, que vão desde os mais travados até os de alta velocidade, em que será possível atingir entre 100 km/h e 110 km/h”, explica.

A pista tem 1.030 metros de extensão por 7 metros de largura, com tecnologia de ponta. Além de 23 boxes, a infraestrutura do circuito conta com torre de cronometragem, arquibancada com capacidade para 1.000 pessoas, ambulatório, salas de comissários e de imprensa.

Com mais de três décadas de experiência no automobilismo, Eduardo foi responsável por inaugurar o kartódromo de Itu, em 1994, e por organizar o campeonato estadual, as 24 Horas de Kart e o Mundial de Kart. Foi também em Itu o lançamento do drift em solo nacional.

“Já visitei muitos kartódromos no Brasil e no exterior e não vi nada parecido com o que temos aqui, não só pela infraestrutura que o cercará, com lojas, restaurantes, museu e parque de diversões, mas também pelo moderno sistema de tratamento de esgotos, dentro de um conceito ambientalmente correto’’, completou.

O circuito é uma das atrações do complexo inaugurado em São Roque no final do ano passado. O espaço conta com 23 lojas entre restaurantes, bares e empórios, parque de diversões e área para exposições automobilísticas.

Aluguel de karts

Para usar o circuito, não será preciso ter um kart, pois o complexo disponibiliza 30 unidades para alugar. Desse total, 25 são destinados aos adultos (motor de 13 hp) e cinco às crianças (motor de 6,5 hp). Ambos os modelos são equipados com propulsor Honda e chassi Mega Kart.

A bateria de rental kart com duração de 25 minutos custa R$ 180, valor que já inclui todos os equipamentos obrigatórios, como capacete, macacão e luvas. A Arena Dream Car funcionará de terças a domingos, das 9h às 21h.

SERVIÇO

Inauguração Arena Dream Car

Quando: dias 13 e 14 de abril, a partir das 9h

Endereço: Dream Car Museum – Estrada do Vinho, 7901, São Roque