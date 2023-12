Complexo com museu de carros, kartódromo e restaurantes será inaugurado em São Roque

Muito aguardado por fãs de veículos antigos, o Complexo Dream Car Museum será aberto oficialmente ao público neste sábado (9) e domingo (10), em São Roque. Além do museu com 145 veículos, o empreendimento reúne kartódromo, parque de diversões temático, shopping com mais de 20 lojas, praça de alimentação, salão de eventos e uma igreja.

O acesso é gratuito e vai funcionar de terça a domingo, das 9h às 21h. O estacionamento custa R$ 20 e tem capacidade para 1.000 carros. Já o ingresso promocional para o museu é vendido por R$ 76,59, e pode ser adquirido na bilheteria ou antecipadamente pela plataforma www.dl7tickets.com.br.

A inauguração contará com duas atrações extras neste final de semana. A partir das 9h do sábado, o público poderá apreciar dezenas de exemplares de Porsches. Já no dia seguinte, os destaques serão modelos superesportivos.

Acervo de veículos

O Dream Car Museum nasce como um dos maiores acervos do Brasil no segmento de veículos antigos, com 2 mil metros quadrados de área coberta. Estão expostos 85 automóveis, 20 motos e 40 bicicletas, totalizando 145 veículos, pertencentes a colecionadores de São Paulo. O número total de veículos é mais do que o dobro dos 70 inicialmente previstos.

No museu, os aficionados poderão ver de perto os modelos que ficaram famosos em todo o mundo ao levar os pilotos de Fórmula 1 durante o desfile realizado antes do GP do Brasil, em 5 de novembro passado, no autódromo de Interlagos, como Ford Fairlaine, as Ferraris, Mercedes e os Cadillacs conversíveis, Buick, Rolls-Royce, Nash, Austin, Corvette, Camaro e Shelby Cobra.

Quem visitar o acervo terá a rara oportunidade de ver dois lendários Lamborghinis lado a lado: um Diablo 1991 amarelo e um Countach ano 1987 vermelho. Além dos esportivos da Porsche, há também um trator fabricado pela marca alemã. Não faltarão carros norte-americanos de diversas décadas e os nacionais que fazem parte da vida dos brasileiros, como Fusca, SP2, Opala e Landau, entre outros.

Modelos famosos do cinema igualmente vão atrair olhares, como a réplica do Batmóvel, e para a alegria da garotada, os astros dos filmes “Carros” e “Speed Racer”. Em local de destaque está o Plymouth Superbird 1970 amarelo, um ícone das corridas da Nascar norte-americana. Com uma asa traseira mais alta que o teto, é o único no Brasil em condições de rodagem. Seu motor V8 preparado desenvolve mais de 500 cv. O Superbird conquistou recentemente o prêmio The Best em dois dos mais importantes encontros de veículos do Brasil: Águas de Lindóia (SP) e Expoclassic (RS).

Lojas, restaurantes, parque de diversões e kartódromo

Tudo no Complexo Dream Car Museum de São Roque foi projetado em torno do tema “carros” para que a família inteira passe o dia com muito conforto. São 12 mil metros quadrados de área construída e 100 mil metros quadrados de área total. Enquanto os pais visitam o museu, os filhos podem curtir o parque com brinquedos alusivos aos carros.

Próximo dali, há o kartódromo, que ficará pronto em janeiro próximo e permitirá se divertir com total segurança. São 8 metros de largura por 1.030 metros de extensão, medidas oficiais para homologação pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), estando apto a sediar não apenas competições de kart, mas também de motos.

No shopping a céu aberto, as 23 lojas comercializam roupas, acessórios, souvenirs e miniaturas de automóveis e caminhões. Nos quatro restaurantes, que entrarão em funcionamento nas próximas semanas, há opções de almoço e jantar. Lanchonetes servem sushi, pizzas, hambúrgueres, pastéis, espetinhos, cervejas e vinhos.

Dream Car Museum está localizado no Roteiro do Vinho

O mais novo complexo cultural, gastronômico e de lazer do Brasil está estrategicamente localizado a menos de uma hora de carro de São Paulo, próximo das rodovias Castello Branco e Raposo Tavares. O bairro Canguera, onde o complexo foi construído, faz parte do Roteiro do Vinho, uma famosa rota turística composta por cerca de 30 vinícolas, adegas, hotéis, pousadas e centros de entretenimento.

SERVIÇO

Dream Car Museum

Endereço: Estrada do Vinho, 7.901, bairro Canguera, São Roque

Inauguração oficial: sábado e domingo, a partir das 9h

Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 21h

Entrada gratuita