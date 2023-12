Espetáculo Cinderela e Musical de Natal são atrações deste fim de semana no Raposo Shopping

O teatro do Raposo Shopping será palco para duas atrações especiais neste domingo (10). Entrando no clima natalino, o espetáculo Auto de Natal Musical para as Crianças traz o significado da data. Já a montagem Cinderela mostra toda a trajetória da menina órfã.

publicidade

O Auto de Natal será apresentado às 15h.

Sinopse: para celebrar o Natal, as crianças de uma escola foram incumbidas de montar um presépio de Natal e para isso eles precisam fazer uma viagem pela história do nascimento do menino Jesus. O espetáculo vai remontando de forma lúdica e com muita música a trajetória de todos os personagens envolvidos.

publicidade

Às 17h30, é a vez do espetáculo Cinderela.

Sinopse: Cinderela, uma adorável jovem, era profundamente amada por seus pais. No entanto, a tragédia abateu-se sobre sua vida quando sua mãe faleceu, e seu pai, ao contrair novas núpcias, também partiu inesperadamente. A partir desse momento, Cinderela viu-se sujeita à crueldade de sua madrasta e meias-irmãs. No entanto, a doce moça permaneceu fiel às palavras de sua mãe, que lhe ensinara a ter coragem e bondade no coração.

Os ingressos são vendidos entre R$ 27,90 e R$ 60 e podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do teatro.

publicidade

SERVIÇO

Teatro Raposo – Sala Irene Ravache (piso Cinema), no Raposo Shopping – Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista

Programação completa: www.rapososhopping.com.br

publicidade

Horário da bilheteria: de terça a domingo, das 14h às 22h, ou até o final da apresentação