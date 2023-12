“Sushittone”: empreendedora lança panetone de sushi e novidade faz sucesso

Com o Natal se aproximando, declara-se aberta a temporada de saborear panetones. Mas você já ouviu falar em “Sushittone”? Um restaurante de comida japonesa de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais após lançar um sushi gigante em formato de panetone para as comemorações de fim de ano.

A novidade foi lançada há cinco dias nas redes sociais do Delivery Sushi Saborô. O primeiro vídeo do Sushittone ultrapassa os 9 milhões de visualizações e o prato inusitado caiu no gosto dos clientes: foram feitas mais de 5 mil encomendas em apenas um dia.

Na prática, o Sushittone também pode ser um enorme hot holl em formato natalino. Os clientes podem se deliciar com os sabores: de salmão e atum, salmão com camarão e Kani com salmão e atum; com valores a partir de R$ 48.

Mas como surgiu a ideia?

Maria Soares, proprietária do restaurante, é apaixonada por comida japonesa e sempre gostou de incrementar na hora de produzir as delícias no Sushi Saborô. Entre as invenções, estão bolos de sushi e até um “sushiburger”.

Ao portal “Pequenas Empresas & Grandes Negócios”, a empresária revelou que estava no supermercado fazendo compras quando uma caixa de panetone caiu em seu pé. “Abaixei para pegar e, quando olhei a caixa, comecei a pensar em fazer o ‘sushittone’.

Maria não tirou a ideia da cabeça e chegou a perder o sono até que finalmente decidiu executá-la. O resultado não poderia ter sido outro: foi um sucesso nas redes sociais e as encomendas não param.

Nas redes sociais, a aceitação foi grande: “Gente, eu quero”, disparou um internauta. “Necessito de um desses”, disse outro. “Agora é guerra com o Japão”, brincou outro. “Ideia genial”, disse outro internauta.

macetaria fácil um desses e vcs pic.twitter.com/dyzraXcUJ5 — luscas ™️ (@luscas) December 3, 2023