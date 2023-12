Osasco tem noite de premiação a servidores que apresentaram ideias inovadoras

A segunda edição do Prêmio Inova Servidor de Osasco foi realizada no Teatro Municipal Glória Giglio, na noite da última sexta-feira (1º). A iniciativa visa premiar os servidores que apresentaram ideias inovadoras com foco nas pessoas e na melhoria das políticas públicas.

Participaram do ato o secretário Eder Máximo, que representou o prefeito Rogério Lins, o adjunto Luiz Henrique do Nascimento, demais secretários municipais e vereadores. “Inovar é quando a gente faz mais com menos e consegue premiar a população com melhores serviços. Agradecemos a todos os que apresentaram suas ideias”, disse o secretário.

Inscreveram suas ideias para concorrer ao prêmio servidores municipais efetivos, comissionados e CLTs.

Confira os premiados por categoria:

Melhoria da qualidade do serviço público:

1º lugar: Socorro Alves Ferreira Nasaro, com Bem-aceita Pix;

2º lugar: Cristina Prestes B. Onody, com Escola Tributária de Osasco (Esto);

3º lugar: Melhoria da qualidade de vida das populações em área de risco. Lucas dos Santos Gundin

Experiência do Usuário:

3º lugar. A casa é minha, a calçada é nossa. Antônio Carlos Costa (Serviços e Obras) e Rudineia Maria da Silva Souza (Emprego, Trabalho e Renda)

A casa é minha, a calçada é nossa. Antônio Carlos Costa (Serviços e Obras) e Rudineia Maria da Silva Souza (Emprego, Trabalho e Renda) 2º lugar. OsasBot: “O sentinela eletrônico da Guarda Civil Municipal”. Marina do Nascimento Carvalho (Secontru)

OsasBot: “O sentinela eletrônico da Guarda Civil Municipal”. Marina do Nascimento Carvalho (Secontru) 1º lugar. Acessibilidade no atendimento: Keverson Thiago Minchiguerre Gonçalves (Serviços e Obras)

Melhoria dos Processos de Trabalho:

3º lugar. Banco de Talentos: Felipe Victor Martins Neves;

Banco de Talentos: Felipe Victor Martins Neves; 2º lugar. “Dia do Intercâmbioz”. Carla Sauzano Ilani;

“Dia do Intercâmbioz”. Carla Sauzano Ilani; 1º lugar. Conecta Servidor. Deigles Leandro Teixeira Pardo e Sthefanie de Almeida Silva

Inovação Tecnológica:

3º lugar. OZ Mundi – Museu Virtual Municipal. Lidinara Alves Lustre;

2º lugar. Biodigestor como política pública na gestão de resíduos. Jorge Luís Dias;

1º lugar. Sistema de Monitoramento de Resíduos Ambientais. Vinícius Souza Ferreira

Ideia de ouro:

Parques da primeira infância. Maytê Prado de Lima e Érica Aparecida de Jesus Paulino

Inovei:

Professor mediador de aprendizagem. Gisleine de Cássia Soares Vianni, Elisabeth Pereira da Silva Mathias e Érica Fernanda Ursulino