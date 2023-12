DNA do Crime: Netflix confirma segunda temporada da série brasileira

A Netflix confirmou nesta terça-feira (5), a continuação de sua série brasileira “DNA do Crime”, que esteve entre as produções mais assistidas da plataforma por várias semanas desde sua estreia.

DNA do Crime foi lançada no dia 14 de novembro e alcançou o Top 1 Brasil e Global da Netflix, como a série de língua não-inglesa mais assistida no país e no mundo. Na primeira temporada, um grupo de agentes federais arregaça as mangas para desenrolar a investigação de um roubo fora do normal.

A produção é estrelada por Maeve Jinkings, Rômulo Braga e Thomás Aquino; e foi criada por Heitor Dhalia, Bernado Barcellos e Leonardo Levis.

A primeira temporada está disponível na Netflix. A continuação da trama ainda não teve data de estreia revelada.