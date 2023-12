Perseguição com motos e helicóptero acaba com dois presos em Osasco

Dois homens tentaram fugir de uma abordagem da Polícia Militar no domingo (3) em Osasco, mas acabaram presos depois que até o helicóptero Águia da PM passou a acompanhar a ocorrência.

publicidade

A perseguição começou quando as equipes de Policiais Militares da ROCAM (rondas por motocicletas) estavam em patrulhamento pelo Jardim Padroeira e deram sinal de parada para a dupla, que trafegava em uma motocicleta e não usava capacetes.

Os indivíduos fugiram da abordagem e percorreram diversas ruas da cidade. A perseguição durou cerca de 30 minutos.

publicidade

O helicóptero Águia 19 foi acionado e prestou apoio durante o acompanhamento, informado a localização dos indivíduos, que foram detidos após o condutor da moto perder o controle da direção e cair, na rua Atílio Lofredo.

Os policiais constataram que a moto estava com os números identificadores do chassi e motor suprimidos, além da falta de habilitação do condutor. A dupla foi conduzida 5º Distrito Policial e permaneceu à disposição da Justiça.

Veja as imagens da perseguição:

Dupla é presa pela Polícia Militar após acompanhamento em Osasco/SP Confira: https://t.co/7QCUOqVTwf pic.twitter.com/3ZmyDXKNtv — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) December 5, 2023