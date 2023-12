Homem morre carbonizado após esfaquear a esposa e atear fogo na própria casa, em Barueri

Um homem esfaqueou a companheira, ateou fogo na própria casa e morreu carbonizado, na segunda-feira (4), em Barueri. O caso aconteceu no Jardim Itaquiti.

De acordo com informações do R7, a Polícia Militar informou que o homem usou uma faca para atingir a mulher e depois tentou colocar fogo em um cômodo do imóvel. No entanto, as chamas o atingiram e ele foi carbonizado.

A vítima foi socorrida por vizinhos e levada a um hospital da região. Além da PM, o Corpo de Bombeiros também foi acionado.

Com informações do R7