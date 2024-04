Casa do Trabalhador de Jandira realiza processo seletivo para 150 vagas de auxiliar de produção

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza nesta terça-feira (16), a partir das 9h, processo seletivo para 150 vagas de auxiliar de produção na empresa Motus.

publicidade

As vagas são para homens e mulheres com idade entre 18 e 50 anos, com ensino fundamental completo. Não é necessário ter experiência.

O salário oferecido é de R$ 1.598,98, além do vale-transporte.

publicidade

Os interessados devem se dirigir a Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570, Vila Mercedes) no dia e horário mencionados com documentos e currículo atualizados. Serão distribuídas 300 senhas neste processo seletivo.