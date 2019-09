Armarinhos Fernando tem vagas em Osasco para atendente, repositor, estoquista e operador de caixa

A rede Armarinhos Fernando abriu temporada de contratações temporárias em todas as suas unidades de olho no aumento nas vendas nos períodos do Dia das Crianças (12 de outubro) e do Natal (25 de dezembro). Na loja de Osasco, no Centro, a empresa tem vagas para atendente, repositor, estoquista e operador de caixa. Não foi divulgado o número exato de oportunidades abertas.

Existe a possibilidade de funcionários temporários se tornarem efetivados, destaca Ondamar Ferreira, gerente da loja matriz da Armarinhos Fernando, na rua 25 de Março, em São Paulo, onde já foram contratados 16 atendentes e novas oportunidades devem ser abertas. “Todos os anos, ao final das datas festivas, os que mais se destacam são contratados”, afirma.

A expectativa da rede é que haja um aumento de 12% nas vendas, com relação a 2018, neste Dia das Crianças. “Pelo movimento, também prevemos um aumento de mais de 10% no valor do ticket médio do consumidor”, comenta.

Como a rede faz vendas no atacado e no varejo, Ondamar Ferreira diz que agora a procura maior é dos comerciantes que estão fazendo o estoque de brinquedos para suas lojas. “O consumidor final vai às compras mais próximo do feriado”, explica.

Como se candidatar às vagas temporárias na Armarinhos Fernando:

Os interessados em se candidatar às vagas temporárias na Armarinhos Fernando devem entregar currículo nas lojas – a de Osasco fica na rua Antonio Bernardo Coutinho, 80, Centro – ou se cadastrar no site da empresa.