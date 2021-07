Arraiá da Vacina: Carapicuíba venderá pastel, milho e outras delícias no drive thru

A Prefeitura de Carapicuíba realiza nesta sexta-feira e sábado, dias 16 e 17 de julho, o primeiro “Arraiá da Vacina”. Quem for se vacinar contra a covid-19 no drive thru do Estádio Niterói poderá comprar comidas típicas de quermesse, como milho, pastel, pipoca, entre outras delícias.

O Estádio Niterói está localizado na Avenida Pilar do Sul, Cohab 2. Na sexta-feira, os lanches serão vendidos das 10h às 17h. Já no sábado, das 10h às 15h. A iniciativa visa contribuir com o Fundo Social de Solidariedade do município. Toda a renda será revertida na compra de alimentos que serão doados às famílias carentes.

A partir de sexta-feira (16), Carapicuíba inicia a vacinação em pessoas com 36 anos ou mais. Para se vacinar, é necessário apresentar RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência, além de fazer o pré-cadastro no site VacinaJá, do governo estadual, para agilizar o atendimento.

