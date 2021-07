Doceria Nanica chega ao Shopping Tamboré

A doceria Nanica Brasil acaba de inaugurar uma loja no Shopping Tamboré, em Alphaville, Barueri. Trata-se da primeira unidade da rede na região.

A Nanica é referência nacional em banoffee, torta toce inglesa com base de massa de bolacha, doce de leite, banana e chantilly. Além do sabor tradicional, o cardápio da loja conta com os sabores de Nutella, Monoffee, Uvoffee, Churroffee e Mineiro de Botas. As tortas são vendidas inteiras ou fatias, que variam entre R$ 15 e R$ 17.

Com uma decoração moderna e instagramável, a Nanica do Shopping Tamboré é idealizada para quem procura por sobremesas deliciosas e gosta de tirar belas fotos. Além de poderem ser consumidas na loja, as tortas também são entregues pela Rappi.

