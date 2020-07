Artista de Osasco que se apresentou para o Papa e é doutora em música pede ajuda e recebe apoio de Luciano Huck

Nascida em Osasco, a violinista Anna Murakawa mora na Austrália. Mesmo com doutorado em música e com uma apresentação para o Papa no currículo, ela pediu ajuda por um motivo inusitado: precisa de seguidores nas redes sociais para provar para as autoridades australianas que é uma artista e conseguir visto para continuar morando no país.

“O governo australiano disse que… não acreditaram que eu era uma artista porque disseram que meus números, minhas mídias sociais, não tinham muita relevância para uma artista internacional”, explicou ela. “O que significa você ser artista? Às vezes você é um ótimo artista, mas não tem essa questão da social media e o que representa”.

Anna Murakawa, que começou a tocar violino no Projeto Guri, recebeu os apoios de Luciano Huck e Fabiana Karla, ambos da TV Globo, por mais engajamento nas redes sociais e para ampliar o conhecimento do público em música clássica.

Ela agradeceu pelos apoios que tem recebido nas redes sociais: “Obrigada Luciano e Fabiana por acreditarem na minha história. Vir de um começo humilde e sonhar ser uma artista nunca foi fácil. Graças a vocês e a todos os Brasileiros que estão ajudando, eu tenho a chance de reverter um não e poder continuar honrando e representando o Brasil pelo mundo afora”, declarou a artista nascida em Osasco.

“Cada mensagem tem sido valiosa, cada compartilhamento, cada oração! Eu espero que esse visto seja aprovado e que a minha história não só mostre para os australianos a força da comunidade e da união do Brasil, mas que também sirva como exemplo para todos aqueles que tem um sonho. Tenha fé, nada é impossível!”, completou Anna Murakawa.

Confira um pouco sobre a trajetória da osasquense Anna Murakawa e acompanhe esta grande artista nas redes sociais: