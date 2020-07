Cooperativas habitacionais: economia de até 40% na hora de realizar o sonho da casa própria

Sem burocracia e sem consulta ao SPC ou Serasa, as cooperativas habitacionais ajudam muitos brasileiros a realizar o sonho da casa própria com um preço até 40% menor do que a média de mercado.

Fernando Marcato, diretor presidente da Conex Habitacional, responsável por empreendimentos em cidades como Barueri, Cotia, Taboão da Serra e Caieiras, explica que o funcionamento de uma cooperativa é relativamente simples: o princípio é a junção de pessoas em busca de um bem comum, onde todos se envolvem, participam das assembleias e todas as etapas da obra.

“Uma das grandes inovações das cooperativas é que elas se igualam ou superam os imóveis disponíveis no mercado, com infraestrutura e lazer. A ideia é ter um produto de qualidade a preço justo”, afirma Marcato.

É preciso que a cooperativa tenha toda estrutura operacional. Todas as regras devem ser claras, incluindo prazo de conclusão das obras e critério para entrega das unidades.

O estatuto, com deveres e direitos, precisa ser registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). Este é um item essencial conforme alerta Marcato. “O interessado deve ir pessoalmente à Cooperativa e ver se está tudo registrado, assim como procurar os órgãos competentes e verificar se o terreno está legalizado e o projeto protocolado”, explica o diretor da Conex Habitacional.

Outra dica, segundo ele, é verificar se o nome registrado como presidente é a mesma pessoa que atende na sede da cooperativa e se está disponível.

Pelas regras, as cooperativas habitacionais possuem alguma liberdade para definir prazos para entrega das unidades e formas de distrato. Marcato afirma que na Conex as parcelas são corrigidas mensalmente pelo Índice Nacional da Construção Civil (INCC) e os planos são facilitados.

“Como as unidades são entregues em etapas, o critério é metade por sorteio e a outra metade para quem quitar a unidade ou quitar o maior número de parcelas. Se o cooperado desistir antes da entrega do imóvel, ele recebe 80% do valor no mesmo número de parcelas em que pagou. Outra opção é transferir suas cotas para outra pessoa, onde a negociação é direta com o cooperado”, completa.

O presidente da Conex Habitacional lembra ainda que, após o recebimento das chaves, o cooperado continua pagando sempre a mesma parcela, corrigida pelo INCC até quitar o imóvel.

Veja cinco vantagens em aderir à Cooperativa Habitacional

1. – Sem burocracia

2. – Sem juros

3. – Sem consulta ao SPC e Serasa

4. – Preço justo

5. – Facilidade de pagamento