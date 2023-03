Síndrome de Down é tema de encontro em Osasco

O Dia Internacional da Síndrome de Down, nesta terça-feira (21), foi marcado com o primeiro simpósio sobre o tema em Osasco. O evento foi realizado no Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, e contou com a presença do prefeito Rogério Lins (Podemos) e do secretário Executivo da Pessoa com Deficiência (SEPD), Salomão Júnior.

A programação do simpósio incluiu palestras. Alyne Gonçalves e Thiago Ribeiro, fundadores do Instituto InvisibiliDOWN, falaram sobre a invisibilidade da pessoa negra com síndrome de down. Ambos são pais de crianças negras com down. Eles montaram o instituto para lutar por políticas públicas voltadas às pessoas com a síndrome.

“Nós temos plena consciência de que aquilo que nós estamos discutindo e construindo agora, não vai ter resultado a curto prazo. Mas entendemos que é importante plantar essa semente para que no futuro ela dê frutos, e que as nossas crianças consigam viver uma sociedade e um mundo mais acolhedor, mais justo e mais humano”, disse Thiago Ribeiro, fundador do InvisibiliDOWN.

O prefeito Rogério Lins destacou a importância da realização do simpósio. “É um dia importante, onde estamos aprendendo e compartilhando experiências. E isso é muito enriquecedor pra gente individualmente, mas também como sociedade”, afirmou. “Acho que precisamos fazer mais vezes eventos como esse, porque fortalece a família e nos mostra o nosso papel na sociedade”, concluiu.

Em sua fala, Salomão Júnior reiterou que a sua pasta tem trabalhado em busca da igualdade. “O nosso propósito aqui hoje é trazer qualidade de vida e incluir. Queremos mostrar que a pessoa com síndrome de down ou qualquer deficiência pode ocupar seu espaço também na nossa sociedade”, assegurou o secretário.

O simpósio também contou com uma cantata dos alunos do Centro Especializado em Reabilitação (CER) Dr. Edmundo Campanhã Burjato. Eles cantaram algumas músicas brasileiras, dos mais diversos estilos, incluindo MPB, forró e sertanejo.

Síndrome de Down

A Síndrome de Down não é uma doença e sim uma ocorrência genética natural que acontece por motivos desconhecidos, na gestação, durante a divisão das células do embrião. É uma alteração cromossômica que acontece quando crianças nascem dotadas de três cromossomos (trissomia) 21, e não dois, como o habitual. Esta alteração genética afeta o desenvolvimento do indivíduo, determinando algumas características físicas e cognitivas peculiares.

Segundo o IBGE, no Brasil existem aproximadamente 300 mil pessoas com Síndrome de Down.