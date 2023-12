Aldeia de Carapicuíba abre as portas para circuito histórico e cultural neste domingo (3)

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e colaboração do Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, promove neste domingo (3) o evento “Aldeia de Portas Abertas”.

A ação busca valorizar o patrimônio da cidade oferecendo um circuito histórico e cultural pela Aldeia de Carapicuíba.

Das 11h às 18h haverá atividades educacionais, roteiros, oficinas, graffiti, contação de histórias, circo, dança, exposições performances e gastronomia local.

A iniciativa faz parte da Jornada do Patrimônio, que visa o fortalecimento da cultura e história paulista na capital e em outros 39 municípios.

Confira a programação completa:

Rota Cultural:

11h – Casa Comcuca – Sarau para Aldeia;

12h – Casa das Rendeiras – Cantoria e exposição das rendas;

12h30 – Casa Iorubar – Experiência gastronômica multicultural com galinhada;

13h30 – Casa Sarabaquê – Roda de viola, exposição de instrumentos, livro e fotos da festa de Santa Cruz;

14h – Capela – Roda de conversa: o surgimento e a vida na Aldeia com o professor e arquiteto Silvio Sawaya;

15h – Cortejo Margarida e família Barmú;

15h40 – Polo Oca Escola Cultural: Espetáculo Matrizes;

17h – Polo Oca Escola Cultural: Celebração Rumo;

17h30 – Encerramento: Cortejo de Maracatu com BatucAldeia.

Exposições: