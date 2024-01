Inscrições abertas para cursos gratuitos de design de sobrancelha e manicure em Cotia

Estão abertas as inscrições para dois cursos gratuitos de geração de renda em Cotia: manicure e design de sobrancelhas. A iniciativa é oferecida pelo Fundo Social com apoio da Secretaria de Desenvolvimento, e as vagas são limitadas.

Para se inscrever é preciso comparecer em um dos endereços listados abaixo com documento de identificação e comprovante de endereço.

As aulas de Design de Sobrancelha serão ministradas no CRAS Mirizola (às segundas-feiras pela manhã) e no Fundo Social de Caucaia do Alto (às terças e quintas-feiras pela manhã).

Já as aulas de Manicure serão ministradas no Espaço da Melhor Idade (Espaço Rejuvenescer), às sextas-feiras pela manhã, e no Fundo Social de Caucaia do Alto (às sextas-feiras no período da tarde).

Inscrições cursos gratuitos de Manicure e Design de Sobrancelha

As inscrições podem ser feitas:

CRAS Mirizola (rua Vicente Strifezi – ao lado da UBS);

(rua Vicente Strifezi – ao lado da UBS); Espaço Melhor Idade (rua Exacta, 51, centro de Cotia);

(rua Exacta, 51, centro de Cotia); Fundo Social de Caucaia do Alto (rua Benedita Ferreira das Dores, 289, Vila Santa Catarina)