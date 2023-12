PAT Carapicuíba realiza processo seletivo para 20 vagas de motorista carreteiro nesta terça-feira (5)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realiza nesta terça-feira (5), às 9h, processo seletivo para 20 vagas de motorista carreteiro.

publicidade

Os candidatos podem ser homens ou mulheres com mais de 18 anos, alfabetizados, com experiência na função e carteira nacional de habilitação categoria E.

A empresa oferece salário de R$ 2.725,61 e outros benefícios.

publicidade

Os interessados devem comparecer ao PAT (Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce) no dia e hora mencionados com documento pessoal com foto e currículo atualizado.