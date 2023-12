Bom Prato Móvel estaciona na zona Norte de Osasco com refeições de...

A partir desta segunda-feira (4), a zona Norte de Osasco recebe o Bom Prato Móvel, caminhão do governo estadual que oferece refeições preparadas na unidade fixa do Bom Prato.

O preço unitário das refeições é de R$ 1, assim como nos restaurantes do programa.

O Bom Prato Móvel funciona na Rua Duke Ellington, altura do número 525, com a Rua Luiz Gatti, próximo ao Ginásio de Esportes do Baronesa, de segunda a sexta-feira, a partir das 11h.