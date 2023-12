Senai Carapicuíba abre inscrições para cursos gratuitos na área de gastronomia

Estão abertas até dia 14 as inscrições para cursos gratuitos na área de gastronomia oferecidos pelo Senai em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba.

Os cursos, que terão aulas práticas no Ginásio Tancredão a partir de 8 de janeiro de 2024, são: fabricação de pizzas, Petit Four e geléias e doces de frutas.

Os interessados devem ser maiores de 18 anos, ter ensino fundamental completo e residir em Carapicuíba. As turmas serão nos períodos manhã e tarde.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas através por meio desse link. Os alunos serão convocados para matrícula através do e-mail a partir do dia 20.