Família de Cotia pede ajuda para 8ª cirurgia da filha que terá a oportunidade de viver sem traqueostomia

Quase lá! Quem acompanha o Visão Oeste provavelmente já conhece a história de vida da pequena moradora de Cotia Allana Milloch Fonseca, que luta desde que nasceu para sobreviver sem traqueostomia. Com apenas 4 anos, a menina já passou por sete cirurgias para correção de um estreitamento na traqueia e se prepara para realizar o oitavo, que a família espera ser o último procedimento, nesta terça-feira (5). “Estamos perto de chegarmos ao fim dessa luta”, comemora a mãe, Dienifer Milloch.

Devido ao grau de prematuridade e à especificidade da condição de Allana, a família encontrou muitas dificuldades para conseguir o tratamento, que não foi possível pela rede pública de saúde. Todas as cirurgias foram realizadas no Hospital Infantil Sabará, em São Paulo, graças à colaboração de leitores, da comunidade e de muitas pessoas que se solidarizaram com a batalha pela vida da menina e ajudaram com vaquinhas virtuais, rifas e outras formas de doação.

Ao Visão Oeste, Dienifer contou que apesar de já ter marcado a última cirurgia da filha, existe um valor em aberto de R$ 3 mil que precisa ser quitado no hospital até amanhã. Além disso, a família precisará de recursos financeiros para seguir com todo o pós-operatório e restante do tratamento. Felizmente, o sonho de ver Allana sem a traqueostomia está perto de se tornar realidade.

Quem quiser contribuir com a causa e ajudar essa família a chegar mais perto do fim dessa batalha pode fazer doações via PIx para a chave: 575 389 608 13. “Não precisa se identificar e qualquer valor, desde que venha de coração, será muito bem-vindo. Que Deus dê em dobro a todos que contribuíram para que chegássemos até aqui. Não foi fácil, mas vamos conseguir”, finalizou.