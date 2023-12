Educação de Itapevi recebe título do Google

Na próxima sexta-feira (8), às 9h30, a educação de Itapevi recebe o título de município referência “Google for Education” na sede da Google Brasil, em São Paulo.

Itapevi será a segunda cidade do Brasil a conquistar a honraria, que é dada ao município que obtém excelência na adoção dos recursos de tecnologia educacional.

Entre as métricas analisadas estão a disponibilidade de recursos, a frequência de uso deles em sala de aula e o número adequado de profissionais capacitados para atuar com essas ferramentas.

O prêmio é resultado do Projeto Transformações Digitais, iniciado em 2019 na rede municipal de ensino. A ação vem preparando educadores, funcionários e alunos para atuarem com as ferramentas digitais para a consolidação da cultura de inovação na Secretaria de Educação.