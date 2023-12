Glayce e Duda entram em fase final de recuperação no Osasco Vôlei

As ponteiras Glayce Kelly e Duda estão em fase final de recuperação e começam a participar de uma parte do trabalho de quadra nos treinos do Osasco Vôlei.

Ambas passaram por cirurgia no joelho e vivem a expectativa de voltar às quadras no início do próximo ano, na sequência da Superliga 23/24.

“A Glayce completou oito meses de pós-operatório e a Duda chegou a dois meses. Embora tenham passado por cirurgias diferentes, elas estão em uma fase semelhantes de reabilitação, a etapa final. Estão evoluindo bem, ou seja, é lapidar a parte física e evoluir alguns pontos para que possam e poder retornar de maneira segura”, explica o fisioterapeuta Thiago Moreira.

“Glayce e Dudas são duas jovens muito talentosas e dedicadas ao vôlei. Atravessaram esse momento difícil com resiliência e a recompensa será com o retorno às quadras com segurança, dentro do tempo certo, e prontas para nos ajudar a lutar pelo título da Superliga”, comenta o treinador, Luizomar de Moura.