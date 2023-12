Ônibus da EMTU com iluminação natalina circulam pela região a partir desta segunda-feira (4)

Os ônibus das linhas gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) na região já começaram a circular com iluminação e decoração temática para o Natal.

Os veículos vão iluminar as viagens e as ruas para que passageiros possam embarcar no clima natalino, tirar fotos e passear com a família. As pessoas poderão encontrar os ônibus iluminados em importantes vias da capital e de Osasco, Embu das Artes, Cotia, Taboão da Serra.

A linha 870 – Osasco (Vila Yara)/ Cotia (Terminal Metropolitano de Cotia), da Viação Osasco, já começou a circular nesta semana com um ônibus iluminado. Um outro veículo adesivado com tema natalino fará rodízio por diversas linhas da empresa que atendem a região oeste da Grande São Paulo.

O ônibus iluminado da Viação Pirajuçara começou a operar nesta segunda-feira (4), na linha 459 (Embu das Artes / São Paulo-Itaim Bibi), com uma motorista vestida de Mamãe Noel, e nos dias seguintes vai revezar em mais de 10 linhas que atendem a região do Butantã, Vila Sônia, Itaim Bibi, Campo Limpo, Taboão da Serra, Embu das Artes e Osasco.

“As luzes e decorações nos ônibus dão um brilho especial para a viagem dos passageiros e para as pessoas que estão de fora, nas ruas. Com os veículos natalinos circulando em diversas regiões buscamos despertar sentimentos de esperança, alegria e encanto para todos”, observa Paulo Reis, gerente de Marketing da EMTU.