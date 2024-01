Casa do Trabalhador de Jandira realiza processo seletivo para 27 vagas nesta terça-feira (16)

A Casa do Trabalhador de Jandira promove nesta terça-feira (16), a partir das 9h, processo seletivo para 27 vagas em vários cargos da agência Prime Job.

Confira os cargos e os requisitos:

Ajudante Geral

Ser do sexo masculino;

Ter de 18 a 40 anos;

Ensino Fundamental (completo ou incompleto);

Disponibilidade de horário;

Salário de R$ 1.463,63.

Auxiliar de Produção

Ser do sexo masculino;

Ter de 21 a 45 anos;

Ensino Fundamental completo;

Disponibilidade de horário;

Será um diferencial se tiver experiência na área de metalúrgica ou química;

Salário de R$ 1.800,00 a R$ 2.600,00.

Auxiliar de Vendas

Ser do sexo feminino;

Ter de 21 a 35 anos;

Ensino Médio completo;

Experiência com vendas, habilidade com planilhas, suporte, agilidade e proatividade;

Salário de R$ 1.600,00 a R$ 2.600,00 além de comissão.

Operador de Empilhadeira/ Conferente

Ser do sexo masculino;

Ter de 21 a 45 anos;

Ensino Fundamental completo;

Disponibilidade de horário;

Possuir curso ou reciclagem em dia, empilhadeira a gás e elétrica;

Salário de R$ 2.600,00.

Auxiliar de Compras

Ser do sexo masculino ou feminino;

Ensino Médio completo;

Salário a combinar.

Auxiliar de Manutenção

Ser do sexo masculino;

Ensino Fundamental completo;

Conhecimentos em pintura, elétrica, alvenaria, reparos em geral;

Salário de R$ 1.700 a R$ 2.200 .

Eletricista de Manutenção

Ser do sexo masculino;

Ensino Médio completo;

Possuir curso NR10 conhecimentos na rotina da função;

Salário a combinar.

Mecânico de Manutenção

Ser do sexo masculino;

Ensino Médio completo;

Possuir curso SENAI em manutenção de máquinas, hidráulica, pneumática;

Salário a combinar.

Conferente

Ser do sexo masculino;

Ensino Médio completo;

Conferência manual e sistema WMS, separação e expedição;

Salário a combinar.

Os interessados devem comparecer no dia e hora mencionados na Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570, Vila Mercedes) com documentos e currículo atualizados.

