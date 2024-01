Osasquense ganha R$ 100 mil em sorteio da Nota Fiscal Paulista

Um morador do bairro Bonfim, em Osasco, iniciou o ano de 2024 com o pé direito ao ser contemplado no 182º sorteio da Nota Fiscal Paulista e ganhar R$ 100 mil.

Além do osasquense, outras nove pessoas levaram R$ 100 mil para casa, cada. Nesta edição do sorteio também teve quatro ganhadores que faturaram R$ 500 mil, cada.

Ainda neste edição, o ano será ainda melhor para um sortudo de Bertioga, litoral paulista, que ganhou R$ 1 milhão, o prêmio principal da Nota Fiscal Paulista, ao concorrer com 11 bilhetes eletrônicos nas compras feitas em setembro de 2023.