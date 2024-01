Osasco vence o Bluvôlei e encerra 1º turno da Superliga de Vôlei em 3º lugar

O Osasco Vôlei recebeu as atletas do Bluvôlei neste domingo (14) e venceu a partida por 3×1. Com a vitória, o time osasquense termina a 1ª fase da Superliga de Vôlei Feminino em 3º lugar.

publicidade

A classificação também revelou quem será o adversário do Osasco na Copa Brasil, competição que reúne os 8 melhores colocados no primeiro turno da Superliga. Osasco vai receber o Fluminense com mando de quadra.

A Confederação Brasileira de Vôlei deve divulgar nesta segunda-feira (15) as datas e horários das partidas. A previsão é que os primeiros duelos sejam realizados nos dias 21 e 22 de janeiro.